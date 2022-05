Rakennusten osto ja asuinkäytön salliva asemakaavanmuutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Seminaarin johtajan asunto- ja hallintorakennus on siirtymässä Rauman kaupungin omistukseen 1898. Myös kuvan vasemmassa laidassa puiden katveessa oleva Artika on kaupan kohteena.

Rauma

Vuodesta 2017 valmisteltu Rauman Seminaarinmäen korttelin asemakaavoituksen uudistus sekä osan rakennusten siirtyminen kiinteistökaupalla Rauman kaupungille on etenemässä.

Rauman kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaavamuutosta, joka mahdollistaa Seminaarinmäen vanhojen rakennusten asuinkäytön sekä uuden asuin-liikekerrostalon rakentamisen kortteliin.

Kaupunki ostaa kolme rakennusta ja neljä tonttia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä yhteensä noin 1,2 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kaupan kohteena ovat seminaarin hallintorakennus, Artika ja Paja, joiden käytöstä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos luopui vuosia sitten.

Lisäksi kaupunki ostaa Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauksesta liike- ja asuinkerrostalotontin. Kaavaehdotuksessa tontille on osoitettu viisikerroksisen asuinkerrostalon rakennusoikeus.

Uuden kerrostalon tieltä purettaisiin Kulinarium-ruokarakennus, joka on vuodelta 1968 ja on ollut vailla käyttöä jo useita vuosia.

Rakennuksien ja niiden maapohjien kauppahinnaksi on sovittu yhteensä 708 658 euroa ja uuden kerrostalotontin hinnaksi 500 000 euroa. Yhteiskauppahinta on siten noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lopullisen kiinteistökaupan ehtona on, että myös valtuustokäsittelyyn menevä Seminaarinmäen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

Yksityis- ja asuinkäytön sallimista on vastustettu Raumalla koko asemakaavaprosessin ajan. Tilojen säilyttämistä koulutuskäytössä ovat vaatineet erityisesti yliopiston opiskelijajärjestö sekä opettajankoulutuksen perinnejärjestöt.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuokralaisena aiemmin ollut Turun yliopisto ei ole vastustanut kaavamuutosta. Yliopisto on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta lisätiloille. Aloitteentekijänä kaavamuutokselle on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Seminaarin hallintorakennus on alkujaan toiminut seminaarin johtajan asuntona. Rakennus on valmistunut vuonna 1898. Sen laajempi saneeraus on tehty vuosina 1974–1976. Kolmikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 974 neliömetriä.

Myös Artika-rakennus on vuodelta 1898. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 542 neliömetriä. Alun perin rakennus toimi seminaarin verstaana. Viimeksi rakennuksessa on ollut kuvataideopetuksen sekä oppilasjärjestön tiloja.

Paja-rakennus on rakennettu 1800-luvun lopussa, eikä sitä ole oleellisesti muutettu. Rakennus on ollut varastona. Pajan pinta-ala on 80 neliömetriä.

Asemakaavassa rakennukset on määrätty suojeltaviksi.