Kaupunginhallitus odottaisi Turun hallinto-oikeuden valitusratkaisua ennen operatiivisen henkilöstön lisäyksiä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään vaatinut Satakunnan pelastuslaitoksen operatiivisen henkilöstön lisäystä 34 uudella viralla. Rauman mielestä tämä on liikaa kuntatalouden nykytilanteessa.

Rauma

Pori saa tukea Rauman kaupungilta Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstön määrän kasvattamisen torjunnassa.

Rauman kaupunginhallitus antoi kannanottonsa pelastuslaitoksen palvelutasoesitykseen, eikä Rauma puolla Lounais-Suomen aluehallintoviraston vaatimaa operatiivisen henkilöstön kasvattamista ennen kuin viranomaispäätös on ratkaistu lainvoimaisesti.

Porin kaupunki on valittanut maakunnan pelastuslaitoksen ylläpitäjänä ja vastuukuntana Turun hallinto-oikeuteen aluehallintoviraston marraskuussa 2011 antamasta päätöksestä pelastuslaitoksen palvelutason puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta.

Tämä edellyttäisi, että Satakunnan pelastuslaitoksen tulisi perustaa 34 uutta virkaa ja operatiivisen toiminnan henkilön rekrytoimista.

Lausunnossaan pelastuslaitoksen palvelutasoesityksestä Rauman kaupunginhallitus ilmoittaa yhtyvänsä Porin kaupunginhallituksen jättämään valitukseen ja katsoo, että palvelutasopäätöstä on lykättävä kunnes valitus on ratkaistu hallinto-oikeudessa.

Mikäli valitus ei tuota tulosta ja operatiivista henkilöstöä on lisättävä, on Rauman kaupungin mielestä kustannusvaikutuksia pyrittävä minimoimaan. Vaadittavaa pelastustoiminnan palvelutasoa on kohennettava muilla keinoilla, esimerkiksi nykyisen henkilöstön joustavammalla käytöllä.

Rauman kaupungin lausunnossa paljoksutaan kuntatalouden näkökulmasta aluehallintoviraston vaatimusta henkilöstön lisäämisestä. 34 henkilön lisäys tietäisi kahden miljoonan euron lisäkuluja vuodessa.

Kuntalaskutukseen tästä seuraisi 9,1 prosentin nousu verrattuna vuoden 2022 maksuosuuksiin.