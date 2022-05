Ehtona asumiskäytön mahdollistavan asemakaavamuutoksen lainvoimaisuus. Kaavamuutos etenemässä valtuustokäsittelyyn.

Rauma on neuvotellut kaupat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa Seminaarinmäen vajaakäyttöisistä rakennuksista ja niiden tonteista. Yksi kaupan kohteista on hallintorakennus vuodelta 1898.

Rauma

Rauman kaupunki on ostamassa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä Seminaarinmäen alueelta sen koilliskulmassa sijaitsevat kolme rakennusta ja niiden määräalat. Kaupan kohteena ovat hallintorakennus, Artika ja Paja.

Ostopäätös on kaupunginhallituksen käsiteltävänä tulevana maanantaina 23. toukokuuta. Kaupasta on tehty kaupunginhallituksen periaatepäätös vuonna.2017. Lisäksi kaupunki ostaa Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauksesta liike- ja asuinkerrostalotontin.

Lopullisen kiinteistökaupan ehtona on, että myös kaupunginhallituksen hyväksyttävänä oleva Seminaarinmäen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

Asemakaavan muutoksella jaetaan nykyinen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistama tontti neljäksi erilliseksi tontiksi ja mahdollistetaan vajaakäyttöisten rakennusten muuttaminen myös yksityiseen käyttöön, kuten esimerkiksi asuinkäyttöön.

Rakennuksien ja niiden maapohjien kauppahinnaksi on sovittu yhteensä 708 658 euroa ja uuden kerrostalotontin hinnaksi 500 000 euroa.

Kauppahinta perustuu Newsec Valuation Oy:n laatimaan arvioon. Myyjä vastaa kerrostalotontilla sijaitsevan käyttämättömäksi jääneen entisen ruokalarakennuksen purkukuluista.

Seminaarin hallintorakennus on alkujaan toiminut seminaarin johtajan asuntona. Rakennus on valmistunut vuonna 1898. Sen laajempi saneeraus on tehty vuosina 1974–1976. Kolmikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 974 neliömetriä.

Myös Artika-rakennus on vuodelta 1898. Kaksikerroksisen rakennuksen kokonaispinta-ala on 542 neliömetriä. Alun perin rakennus toimi seminaarin verstaana. Viimeksi rakennuksessa on ollut kuvataideopetuksen sekä oppilasjärjestön tiloja.

Paja-rakennus on rakennettu 1800-luvun lopussa, eikä sitä ole oleellisesti muutettu. Rakennus on ollut varastona. Pajan pinta-ala on 80 neliömetriä.