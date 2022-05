Simo Einari Grönroos syntyi Nakkilan Pyssykankaalla 8.8.1936. Siellä hän asui äitinsä Iida Grönroosin kanssa. Kansakoulun jälkeen hän meni töihin Lammisen sahalle. Sieltä saadusta palkasta Simo osti ensimmäisen haitarinsa ja opetteli sitä soittamaan itse korvakuulolla.

Vuonna 1959 Simo tapasi ensimmäisen vaimonsa Raijan ja he saivat kaksi tytärtä. Yhdessä he ajoivat myymäläautoa ja toimivat kaupanalalla eri paikkakunnilla. Vuonna 1970 Simo muutti perheineen Paneliaan. Sinne he rakensivat omakotitalon, jossa Simo asui kuolemaansa saakka, 3. maaliskuuta 2022.

Simo ja Raija työskentelivät Panelian Suojassa, jonka jälkeen Simo siirtyi Satakunnan liikenteen palvelukseen linja-autonkuljettajaksi. Simo kouluttautui myös lihamestariksi ja kävi paloittelemassa lihoja eri paikoissa nuoremman tyttärensä kanssa. Vanhemman tyttärensä kanssa Simo perusti kiinteistönhuoltofirma Simon siivouksen.

Simo rakasti esiintymistä ja musiikkia. Jo nuorena miehenä hän perusti oman yhtyeen, joka vakiinnuttuaan sai nimekseen Simo Grönroos yhtyeineen.

Vapaa-aikansa Simo vietti keikkaillen juhlissa ja tanssilavoilla ympäri maakuntaa. Haitarinsoitto, laulaminen ja ihmisten viihdyttäminen olivat Simon elämän suola. Panelian Pavarotiksikin kutsuttu Simo tunnettiin viimeiseen asti avuliaana, hauskana, kekseliäänä ja vieraanvaraisena miehenä, jolta eivät tarinat loppuneet kesken.

Simo toimi Kansalaisopiston Neljännen luokan, niin sanotun. "Ukkokerhon" vetäjänä sekä Lions clubin jäsenenä usean vuoden ajan. Lisäksi hän oli intohimoinen kokki. Joulupukkinakin Simoa tavattiin monien vuosien ajan.

Simolle syntyi neljä lastenlasta sekä kaksi lapsenlapsenlasta. Raijan poismenon jälkeen Simo löysi toisen vaimonsa Leenan, jonka kanssa hän vietti viimeiset vuotensa.

