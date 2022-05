Yle: Sukellusvarusteissa Olkiluodon edustalla liikkunut ryhmä aiheutti huolta turvallisuudesta – KRP ja Rajavartiolaitos tarkastivat alueen

Alueella on sallittua kalastaa, mutta sukeltajien tulisi hankkia lupa etukäteen.

Eurajoki

Vartija oli TVO:n mukaan havainnut kumiveneen ja sukeltajia Olkiluodon ydinvoimalan lauhdevesien purkuputken lähistöllä sunnuntaina, Yle kertoo.

Tilanteen selvittelyssä kävi ilmi, että sukeltajat olivat porilaisia urheilukalastajia. He eivät rantautuneet Olkiluodossa.

Yle kertoo, että Olkiluodossa on periaatteessa oleskelukielto, mutta Teollisuuden Voima on sallinut kalastuksen vesialueella. Sukeltajilta on kuitenkin vaadittu etukäteen hankittu lupa, jotta tässä tapauksessa ei ollut.

TVO:n mukaan se tiedotti tapauksesta poliisille, mutta varsinaista rikosilmoitusta ei tehty.

Ylen tietojen mukaan keskusrikospoliisi on käynyt alkuviikolla Rajavartiolaitoksen avustamana Olkiluodossa varmistamassa, että alueen turvallisuus on kunnossa. KRP vahvistaa Ylelle, ettei tapauksesta ole tehty rikosilmoitusta.