Kotona asumisen tueksi kehitetty monenlaisia apuvälineitä – lataaminen ja käyttö vaativat yhä varmistuksia ja seurantaa

Ikäihmisille kehitetyistä muistia tukevista ja kotona selviytymistä avustavista laitteista on hyvä olla tietoinen. Konstikoppaa esitellyt muistihoitaja Tiina Tervo tietää työnsä puolesta, että apuvälineitä on tarjolla. Oleellista on opetella niiden käyttöä ajoissa.

Eila Vapaakoski tutkaili mielenkiinnolla, mitä laitteistoja on viime aikoina kehitetty. Muistihoitaja Tiina Tervon konstikopasta löytyi parikymmentä digiajan laitetta ja muita apuvälineitä arkea sujuvoittamaan.

Unohtuiko silitysrauta päälle, kattila hellalle ja palohälytin alkoi soida? Ikääntyessä aistit heikkenevät vääjäämättä ja myös diagnostisoidut muistisairaudet koettelevat yhä useampaa. Muistihoitaja Tiina Tervo esitteli Vanhustyön keskusliiton kokoamaa niin sanottua Konstikoppaa Merikarvialla kirjastossa ja Wassalla. Tiesitkö, että sellaisia silitysrautoja on, joista virta katkeaa puolen tunnin kuluessa? Ja hellan ylle asetettu laite voi hälyttää, jos hella jäi päälle.