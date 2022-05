Olkiluodon loppusijoituslaitoksen käyttöluvan tarkastus vuosien urakka – Tarkoituksena on varmistaa, ettei ydinjäte aiheuta missään olosuhteissa luonnon taustasäteilyn ylittävää annosta

Säteilyturvakeskus ei ennakoi aikatauluaan. Tärkeintä on maailman ensimmäisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen.

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten louhitaan kallioon noin 400 metrin syvyyteen luolasto. Arkistokuvassa Olkiluodon kallioperässä oleva testitunneli, jossa on kehitetty kapseliloppusijoituksen tekniikkaa.

Eurajoki

Ydinturvallisuudesta viranomaisena vastaava Säteilyturvakeskus (STUK) on aloittanut Posiva Oy:n Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen tarkastuksen. Lupaprosessi on ainutkertainen, sillä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoituslaitos on ensimmäinen lajissaan maailmassa.