Suomalaisomisteisen laivanrakennusyhtiön uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään Raumalla kesän jälkeen.

Rauma Marine Constructionsin uudella toimitusjohtajalla Mika Heiskasella on vankkaa kansainvälistä kokemusta.

Rauma

Rauma Marine Constructionsin (RMC) hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen diplomi-insinööri Mika Heiskasen. Valinnasta kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Heiskanen on toiminut pitkään muun muassa Meyer Turun johdossa ja Royal Caribbean Cruisesin uudisrakennusohjelmassa Turussa ja Saksassa.

RMC on perustettu vuonna 2014. Suomalaisomisteisella laivanrakennusyhtiöllä on yli miljardin euron tilauskanta. Yhtiö on uusinut kevään aikana johtoaan ja nyt valittu uusi toimitusjohtaja Heiskanen aloittaa tehtävässään Raumalla kesän jälkeen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii siihen asti Mika Laurilehto.

Uusi toimitusjohtaja Heiskanen on pitkän linjan laivanrakentaja. Hän on toiminut viimeksi Meyer Turku Oy:n tuotannosta vastaavana johtajana ja sitä ennen hän johti yhtiön runkotuotantoa ja suunnittelua. Heiskanen myös työskenteli risteilyjätti Royal Caribbean Cruisesin varustamossa vastaten samalla Saksan Papenburgin uudisrakennusohjelmista. Heiskanen valmistui Aalto-yliopistosta opiskeltuaan laivanrakennusta ja teollisuustaloutta. Hän aloitti uransa STX Finlandin palveluksessa myynnin projekti-insinöörinä ja TUI:n risteilijäprototyypin pääsuunnittelijana.

Heiskanen on johtanut myös verkkoyritysten Shilbuilding Completion Oy:n ja Technology Design and Engineering Eng’Nd Oy:n hallituksia.

RMC:n toiminta pohjautuu verkostomalliin. Yhtiöllä on runsaat 200 omaa työntekijää, jotka johtavat yhteistyötä projektien toteutuksesta vastaavien kymmenien kumppaniyritysten kanssa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini perusteleekin Heiskasen valintaa kansainvälisen kokemuksen lisäksi myös vahvalla kokemuksella verkottuneen toiminnan johtamisesta.

”Mika Heiskasella on kyky palauttaa yhtiö tulokselliseen laivanrakennukseen. Hänellä on vankkaa kokemusta verkottuneen toiminnan johtamisesta sekä selkeä näkemys asiakaslähtöisestä toimintamallista kansainvälisessä markkinassa. Nämä tukevat oivalla tavalla yhtiömme valitsemaa stategiaa”, Niini sanoo.

Yhtiöllä tekee parhaillaan Tallinkin uusimman matkustaja-autolautan viimeistelytöitä sekä rakentaa kahta Tasmaniaan tilattua nopeaa Spirit of Tasmania -RoPax-alusta. Lisäksi Puolustusvoimien uusien taistelualusten rakentaminen on parhaillaan alkamassa.

”Olen ylpeä päästessäni osaksi yhtiön ainutlaatuista kasvutarinaa. Yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön sekä yhteistyökumppaniverkoston kanssa RMC:llä on kyky suunnitella ja toteuttaa alansa moderneimpia, ympäristöystävällisimpiä sekä asiakkailleen lisäarvoa tuottavia aluksia. Haluamme tulevaisuudessa profiloitua kansainvälisenä edelläkävijänä”, Heiskanen sanoo.

RMC on erikoistunut jäänmurtajien, matkustaja-autolauttojen sekä puolustusvoimien ja viranomaisten tarvitsemien alusten kehittämiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon.