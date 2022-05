Radio Suomen aamu- ja iltapäivälähetykset sekä alueelliset tv-uutiset muuttuvat.

Satakunta

Yleisradio supistaa kesän ajaksi Radio Suomen alueellista ohjelmatarjontaa sekä lisää maakunnallisten toimitustensa yhteistuotantoja. Ohjelmatuotannon tiivistäminen koskee myös alueellisia televisiouutisia kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Ylen alueiden päällikkö Jyri Kataja-Rahko vahvistaa, että alueellisen toiminnan kesäajan ohjelmistorakenteen muutokset ovat suunnittelupöydällä mutta lopullisia päätöksiä ei ole sinetöity.

Kataja-Rahkon mukaan maakunnallisten aamulähetysten tuotantoa yhdistellään ja vuorotellaan eri alueiden kesken. Länsi-Suomessa tämä tarkoittaa, että kello 6–10 aamulähetysten toimittamisessa vuorottelevat Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Radio Suomen maakunnalliset iltapäiväohjelmat ovat myös tauolla kesäkuun alusta alkaen. Jyri Kataja-Rahko kertoo, että iltapäiviin toimitetaan ohjelmaa ympäri kesäistä Suomea.

Radion alueelliset ja maakunnalliset uutiset säilyvät normaaleilla ohjelmapaikoillaan. Alueelliset tv-uutiset rajoittuvat kello 17 lähetykseen, ja kello 18 tv-uutisten jälkeen alueellisten uutisten ohjelma-ajan täyttää Uutissuomi-kooste.

Jyri Kataja-Rahko korostaa, että alueellisten ohjelmien muutokset rajoittuvat vain kesäaikaan eivätkä muutokset vaikuta henkilöstöön.

Perusteluina ohjelma-ajan supistuksille ja yhteistuotantoihin siirtymiselle ovat hänen mukaansa kahden vuoden koronakausi sekä Ukrainan sodasta seurannut työkuorma.

”Alueväkeä on siirretty uutistoimintaan, joka on toiminut 24/7-järjestelmällä. Koronan nyt helpottuessa vastuullisena työnantajana haluamme tarjota henkilöstölle mahdollisuuden kunnon lomaan ja paluun normaaliaikaan”, Kataja-Rahko sanoo.

Yleisradio on kasvattamassa alueellista uutistoimintaansa. Satakunnassa lisäyksenä on aluetoimituksen perustaminen Raumalle. Aluetoimittajaksi on nimitetty Soila Ojanen. Jämsässä on aloittanut myös uusi aluetoimitus, jossa työskentelee kolme toimittajaa.