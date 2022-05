Rauman kaupunki tukee tänä vuonna nuorisolähtöisten tapahtumien järjestämistä 60 000 eurolla.

Raumalaisille nuorille järjestetään koulunpäätöstapahtuma Kivikylän Areenalla lauantaina 4. kesäkuuta. Tapahtumassa esiintyvät suosittu Teflon Brothers ja TikTokista hittiartistiksi noussut Pehmoaino.

Maksuton ja päihteetön koulunpäätöskeikka Out of School on suunnattu kaikille 7.-luokkalaisista 17-vuotiaisiin, Rauman kaupunki kertoo.

"Tapahtumaan on toivottu oheisohjelmaa, joten ainakin vaahtobileet ovat tiedossa. Esiintyjät on valittu nuorten ehdotusten pohjalta, joita olemme saaneet sosiaalisen median ja Rauman nuorisovaltuuston kautta”, nuorisopäällikkö Rea Poikonen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Toinen nuorten musiikkitapahtuma toteutetaan Pitsiviikolla keskiviikkona 27. heinäkuuta. Pääesiintyjä julkistetaan Out of School -tapahtumassa.

"Tavoitteena on huomioida erityisesti nuoret sekä järjestää heille ja yhdessä heidän kanssaan positiivista tekemistä”, Poikonen lisää.

Tämä katsotaan erityisen tärkeäksi nyt, kun korona-aikana monia tapahtumia on jouduttu siirtämään tai perumaan.

Out of School -tapahtuma Kivikylän Areenalla lauantaina 4.6. kello 18.30–22.