Vesitornin ympärillä on metsäluontoa, johon voi tutustua luontopolun infotaulujen opastuksella. Lähiluontopolulla on myös historiatietoa ja vinkkejä liikuntaan.

Rauma

Kaupungin lähiluontoon tutustumiseen tarjoutuu Raumalla uusi mahdollisuus. Vesitornin alueelle avataan 1,5 kilometrin mittainen lähiluontopolku lauantaina 21. toukokuuta.

Polku on merkitty risteyskohdissa nuolikylteillä sekä keltaisilla täplillä puissa. Reitin varrella on myös infotauluja, joissa kerrotaan alueen historiasta, eläimistöstä sekä annetaan liikuntavinkkejä luontoparkouriin ja -leikkeihin. Muutamaan kohtaan on rakennettu myös portaita ja porrastuksia helpottamaan kulkua.

Polun on toteuttanut Rauman Latu yhteistyössä Rauman kaupungin liikuntapalvelujen, Wihertoimen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa. Idea luontopolun tekemiseen tuli raumalaisen Martti Tuomisen aloitteesta.

Kaikille avoin luontopolun avajaistapahtuma alkaa ensi lauantaina kello 11 leikkimielisellä vesitornin valloituksella. Ensin kivutaan vesitornin mäki ylös luontopolkua pitkin ja sen jälkeen reippaillaan vielä 207 vesitornin rappusta ylös tornin ravintolaan. Kisailun järjestelyistä vastaa Rauman Kisaveljet.

Kello 12 Rauman kaupungin ja Rauman Ladun edustajat leikkaavat luontopolun avausnauhan, ja sen jälkeen polkuun tutustutaan yhdessä.