Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Vanhan Rauman Vuoden kaupunginosaksi 2022.

Vuoden kaupunginosa -palkinnolla Kotiseutuliitto korostaa kaupunginosien paikallistoimijoiden aktiivisuuden merkitystä kotiseudun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Valinnasta päättivät liiton kaupunkijaosto ja liiton hallitus.

”Vanha Rauma on kestävyyden elävä ilmentymä ja huikea rakennusperintökohde, jota vaalitaan ylpeydellä”, todetaan valintaraadin perusteluissa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Vanhan Rauman nimeämisestä Unescon maailmanperintöluetteloon.

Kaupunginosakisan ehdotuslomakkeessa kyseltiin erityisesti, miten kestävä kehitys näkyy kaupunginosassa ja sen toiminnassa? Miten yhdistykset ja toimijat rakentavat kestävää tulevaisuutta? Huomioidaanko kaupunginosassa kestävyyden monia ulottuvuuksia? Miten ne näkyvät päivittäisessä elämässä, asukkaiden arjessa ja kaupunkikuvassa?

Kuka tahansa saattoi tehdä ehdotuksen kilpailuun. Raumalaiset osoittivat erityistä aktiivisuutta tänä vuonna, ja kaupunginosan puolesta tehtiin kymmenen vakuuttavaa ja havainnollista ehdotusta Vuoden kaupunginosaksi.

Kotiseutuliitto toteaa palkintoperusteluissaan, että Vanha Rauma on paikka, joka on nähtävä uudelleen. Vanha Rauma on urbaani sanan syvimmässä merkityksessä. Unescon status on myönnetty elävälle kaupunkikeskustalle. Se ei ole pelkkä asuinalue eikä historiallinen turistikohde. Se on Rauman kaupungin keskus ja vahvin identiteettitekijä.

Vanha Rauma on kestävyyden elävä ilmentymä ja huikea rakennusperintökohde, jota vaalitaan ylpeydellä. Kestävän kehityksen ideaa on edistetty kaupunginosassa jo vuosikymmenet, siitä lähtien kun alueen suojelusta päätettiin.

Historiaa, perinteitä ja kestävyyttä kunnioitetaan ja vanhoista rakennuksista on pidetty upeasti huolta. Koko kaupunginosa on säilynyt elävänä nykyaikaan ja varmasti säilyy vielä pitkälle tulevaisuuteen. Rakennuskannan ylläpitoa ja korjaamista varten apuna on oma korjausneuvoja ja kaupunginosaan on perustettu rakennusmateriaalipankki kierrätystä tukemaan.

Kaupunginosaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja sen hoitamiseen, yhteistoimintaan ja eläviin elinkeinoihin ovat sitoutuneet kaikki alueen toimijat. Pihoilla viljellään puutarhakasveja suojaisissa olosuhteissa. Asukkailla on halu huolehtia kaupunginosastaan. He ovat aktiivisia ja puhaltavat yhteen hiileen. Vanhoissa rakennuksissa toimivat palvelut ovat tätä päivää ja kaupunginosa on avoin myös ulkopuolisille. Taide ja kulttuuri kukoistavat.

Erityisen huomionarvoista on hiljainen äänimaisema, joka tekee olosta miellyttävän, turvallisen ja terveellisen. Tämän on mahdollistanut alueen hyvä liikennesuunnittelu.

Vuoden kaupunginosa -tunnustus luovutetaan kesällä raumalaisille Vanhan Rauman maailmanperinnön 30-vuotisjuhlassa.