Niko Hartmanin tärkein neuvo on uskaltaa puhua asioista tarpeeksi ajoissa, jotta ne eivät paisu entisestään. ”Kannattaisi ottaa kaikki tosissaan, mitä sanotaan. Apua pitäisi hankkia ennen kuin nuori päättää, että hänen aikansa on ohi, tai että on parempi olla osastolla, koska ainakin sieltä saa apua”, hänen viestinsä on nuorten parissa työskenteleville.