Nuorten harjavaltalaistaiteilijoiden ajatukset ovat kesässä: ”Liinun kanssa on välillä vaikea leikkiä, koska se on villi tapaus”

Keskustan alakoulun taidenäyttelyyn voi tutustua keskiviikkona ja torstaina.

Vaikka koulua on jäljellä vielä kolmisen viikkoa, ovat monen koululaisen ajatukset jo tulevassa kesässä ja kesälomassa. Niin myös Harjavallan Keskustan ala-asteen 2C-luokan oppilailla Lotta Vahalalla ja Jaael Jokelalla.

”Ollaan paljon kaverin kanssa”, he kertovat suunnitelmistaan.

Toki kesäsuunnitelmiin kuuluu myös paljon muuta, kuten lemmikkien kanssa leikkimistä. Lotta Vahalan perheessä on kaksi kissaa, Jaael Jokelan perheessä puolestaan kani – ja toinen on tulossa.

”Liinun kanssa on välillä vaikea leikkiä, koska se on villi tapaus. Toivottavasti toinen kani on rauhallisempi”, Jokela sanoo.

”Kissoillamme on nyt hirveästi leluja, ja niitä tulee lisää. Välillä niiden kanssa on vaikea leikkiä, kun lelut ovat hukassa”, kertoo puolestaan Vahala.

Alkuviikolla koululaiset olivat kokoontuneet alakoulun juhlasaliin, jonne oli rakentumassa koko koulun taidenäyttely.

”Kuvaamataito on yksi lemppareistani. Siinä oppii uusia asioita ja saa tehdä sellaista, mitä itse haluaa. Liikunta on toinen suosikki”, Jokela kertoo.

Taidenäyttely aukeaa keskiviikkoiltana, minkä lisäksi siihen voi tutustua vielä torstai-illalla. Oppilaiden huoltajille on lähetetty kutsu taidenäyttelyyn, mutta 2C-luokan opettaja Eeva Heikkinen-Kemppinen arvelee, ettei muitakaan näyttelystä kiinnostuneita käännytetä ovelta pois.

Koulun ovet ovat molempina iltoina auki näyttelyä varten. Paikalla on myös pari opettajaa.

Keväinen taidenäyttely on Harjavallassa uudenlainen avaus. Sellaisen järjestämistä mietittiin koululla jo ennen joulua, koska varsinaista joulujuhlaa ei järjestetty.

”Ajattelimme ensin joulunajan näyttelyä, mutta koronan takia emme olisi voineet kutsua huoltajia edes sinne”, Heikkinen-Kemppinen kertoo.

Keväisin Keskustan alakoululla ei ole järjestetty kevätjuhlaa, johon myös huoltajat voisivat osallistua. Taustalla on Harjavalta-salin tiukka aikataulu: Alakoulun lisäksi salia käyttävät yläkoulu ja lukio.

Tänä keväänä alakoulu järjestää kahden vuoden tauon jälkeen Harjavalta-salissa oppilaiden oman juhlan, jossa jaetaan stipendejä ja kukitetaan kuudesluokkalaiset.