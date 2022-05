Katso kuvat: kuolonkolarin tapahtumapaikalla näkyvyys vastaantulijoihin lähes olematon

Yksi kuoli nokkakolarissa Kankaanpäässä.

Kankaanpää

Kankaanpään Opistontien maanantain ja tiistain välisen yön liikenneonnettomuudessa menehtyi yksi henkilö.

Lähellä Rannanmaantien risteystä tapahtuneessa nokkakolarissa oli osallisena kaksi autoa. Toisessa henkilöautossa oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa. Toisessa autossa oli vain kuljettaja, joka menehtyi.

Onnettomuushetkellä sää oli selkeä. Tieosuus on onnettomuuskohdalta myös valaistu. Opistontie on leveä soratie, jossa on paljon korkeuseroja ja mutkia.

Myös onnettomuuspaikka on mäennyppylän päällä niin kutsutun pimeän mutkan kohdalla. Näkyvyys vastaantulijoihin onkin kyseisessä kohdassa lähes olematon kääntyvän mutkan ja korkeuseron vuoksi.

Katso alta kuvia onnettomuuspaikalta: