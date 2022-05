Kasitien parantaminen etenee – liikenne kiertotielle Eurajoen keskustan kohdalla

Kiertotie on käytössä syyskuun loppuun.

Kasitietä parannetaan Eurajoella. Kuva on tieremontin alusta kesäkuulta 2021.

Eurajoki

Valtatie 8:n tiehankkeessa Eurajoen keskustan kohdalla otetaan käyttöön kiertotie keskiviikkona. Kiertotie kiertää kohdan, jossa uusi Vt 8:n tielinja liitetään nykyiseen kasitiehen.

Kiertotie alkaa Porista päin tullessa siinä, missä uusi kasitien linjaus erkanee nykyisestä tielinjasta. Porista päin tullessa kiertotie tulee nykyisen tielinjan vasemmalle puolelle.

Kiertotien pituus on noin 600 metriä ja sen nopeusrajoitus on 50 km/h. Kiertotie on käytössä 11.5. alkaen aina syyskuun 2022 loppuun saakka.

Väyläviraston ja Eurajoen kunnan yhteishanke käynnistyi vuosi sitten. Rakennusurakkaan kuuluu muun muassa 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta, joka sisältää uuden ohituskaistan Rauman suuntaan.