Kankaanpäässä yöllä tieliikenneonnettomuus, josta poliisi tiedottaa myöhemmin – pelastustyöt kestivät pitkään

Onnettomuus sattui Opistontiellä.

Kankaanpää

Opistontiellä Kankaanpäässä on sattunut tieliikenneonnettomuus maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Pelastuslaitokselta kerrottiin varhain tiistaiaamuna, että poliisi tiedottaa onnettomuudesta.

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvisti aamulla, että tilanne Kankaanpäässä on ohi ja että poliisi tiedottanee asiasta päivän mittaan.

Hälytys onnettomuudesta on tullut vain minuutteja ennen puoltayötä.

Turun tieliikennekeskuksesta tulleessa tiedotteessa on todettu kello 0.19, että onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ja tie on suljettu liikenteeltä. Tuolloin tilanteen kestoksi on arvioitu 3–6 tuntia.

Onnettomuuspaikka on määritelty tiedotteessa välille Järventausta – Kyrvönkylä, Rannanmaantien kohdalla.

Vasta vähän ennen aamukuutta on tullut uusi tiedote, jossa tilanteen onnettomuuspaikalla kerrottiin olevan ohi.

Uutista oikaistu 10.5. kello 8.40: korjattu tieliikennekeskuksen tiedotteessa esiintynyt Kyrönkylä Kyrvönkyläksi.