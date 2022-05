Suomen Metsästäjäliiton MiniMetso -leirit tarjoavat ruutuajan vaihtoehdoksi mahdollisuuden tutustua oikeaan luontoon, eläimistöön ja metsästyksen alkeisiin.

Vireästi toimiva ja maakunnan suurimpiin metsästysseuroihin kuuluva Ahlaisten Metsästyseura ry on tarttunut aktiivisesti nuorisotoimintaan ja tulevien eränkävijäsukupolvien valmentamiseen.

Metsästäjäliitto on kehittänyt MiniMetso -päiväleirin, joka on tarkoitettu 6–12 -vuotiaille lapsille ja leirin ideana on tutustuttaa useasta näkökulmasta suomalaiseen luontoon, eläimiin ja metsästettäviin lajeihin, mutta myös aseenkäsittelyn ja ampumisen alkeisiin.