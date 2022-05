Kahdeksasluokkalaiset kisasivat päässälaskun mestaruudesta – osaisitko itse vastata kilpailukysymyksiin?

Päässälaskumestari-kilpailun finaali järjestettiin yhtä aikaa Porissa ja Olkiluodossa.

Pori

Kuinka vanha Rauma oli, kun Rauman Lukko perustettiin 1936, jos se tänä vuonna täytti 580?

Satakunnan 8.-luokkalaiset vastasivat tähän ja 24 muuhun kysymykseen päässälaskukilpailuiden finaalissa torstaina 5. toukokuuta.

”Tänä vuonna oli MAOL-Rauma ry:n vuoro suunnitella kysymykset, ja se kyllä näkyy”, MAOL-Satakunta ry:n puheenjohtaja Suvi Koivusalo nauraa.

MAOL-Satakunta ja MAOL-Rauma järjestävät Päässälaskumestari-kilpailun yhteistyönä vuosittain.

MAOL-Satakunnan kilpailu järjestettiin Satakunnan kauppakamarilla, MAOL-Rauman kilpailu samanaikaisesti Olkiluodossa. MAOL-Rauman kilpailuun osallistui 8.-luokkalaisten lisäksi lukiolaisia.

MAOL-Satakunnan alueelta koulukohtaisiin alkukilpailuihin osallistui lähes tuhat oppilasta, joista finaaliin valittiin kunkin koulun parhaat, yhteensä 26 oppilasta. Finaalissa kysymyksiä oli 25 ja vastausaikaa 15 minuuttia.

Finaalin voitti Joel Peltonen Björneborgs Svenska Samskolanista. Hän arvasi jo kilpailun aikana pääsevänsä hyviin tuloksiin.

”Pari huolimattomuusvirhettä tuli, niin kyllä hiukan jännittikin. Viimeiseen tehtävään en osannut vastata, mutta muuten oli aika helppoja.”

Peltonen arvelee kisamenestyksensä perustuvan pitkälti siihen, että matematiikka on yksi hänen suosikkikouluaineitaan.

”Pidän matematiikasta, ja laskeminen on mukavaa.”

MAOL-Satakunta ry:n kilpailun voitti Joel Peltonen Björneborgs Svenska Samskolanista. Palkinnon luovutti MAOL-Satakunta ry:n puheenjohtaja Suvi Koivusalo.

Koivusalo uskoo, että kilpailut ovat hyvä tapa kannustaa matematiikan oppimiseen. Myös koulut huomioivat mielellään oman koulunsa päässälaskumestarit maininnoilla kevätjuhlissa.

”Joku menestyy urheilukilpailuissa, joku päässälaskukilpailuissa. Tällä tavalla erilaiset osaamiset saadaan nostettua esiin.”

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja sen paikallisjärjestöt järjestävät päässälaskukilpailuja koululaisille ja lukiolaisille. Viime vuonna Satakunnassa järjestettiin koronatilanteen vuoksi ainoastaan koulukohtaiset kilpailut.

Tänä vuonna Aurubis Finland Oy sponsoroi palkinnot alkukilpailun parhaille joka koulusta sekä jakoi pääpalkinnon finaalin voittajalle.

Testaa, osaisitko vastata kilpailukysymyksiin!

Kolmen luvun keskiarvo on 31. Kaksi luvuista on 28 ja 29. Mikä on kolmas luku?

Kuinka monta prosenttia 12 on pienempi kuin 30?

Jos työn suorittamiseen kuluu 4 henkilöltä 9 tuntia, niin kuinka kauan kuluu saman työn suorittamiseen 6 henkilöltä?

Feran ja Pesäkarhujen välisessä ottelussa lyötiin 19 juoksua ensimmäisellä jaksolla. Fera löi 3 juoksua enemmän kuin Pesäkarhut. Kuinka monta juoksua Fera löi?

Huittisiin on matkaa 68 km. Mopoauton nopeus on 48 km/h. Kuinka kauan matka kestää?