Ison-Britannian puolustusministeri Ben Wallace vierailee keskiviikkona Suomessa ja tapaa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.).

Katso tästä ministerien suora lehdistötilaisuus Niinisalosta 4. toukokuuta kello 15.45 alkaen.

Puolustusministerit tutustuvat Arrow 22 -harjoitukseen Niinisalon Pohjankankaalla. Kankaanpään-käynnin jälkeen puolustusministerit käyvät kahdenväliset keskustelut myöhemmin Helsingissä.

Puolustusministeriö tiedotti tapaamisesta tiistaina.

Vapun jälkeen käynnistyneeseen maavoimien mekanisoituun Arrow 22 -harjoitukseen osallistuu suomalaisjoukkojen lisäksi kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.

Harjoitus jakaantuu kahteen paikkaan, Pohjankankaalle Kankaanpään Niinisaloon sekä Säkylän Huovinrinteelle. Arrow-harjoitus päättyy 13. toukokuuta.

Harjoitus on kooltaan iso. Joukkojen kokonaisvahvuus on noin 3 400 henkilöä. Harjoituksessa on mukana noin 150 panssaroitua ajoneuvoa ja noin 300 muuta ajoneuvoa.