Uusi rakkauspuisto valmistuu Kirjurinluodon kärkeen kesäkuun alkuun mennessä.

Havainnekuva näyttää, millainen Porin uudesta rakkauspuistosta on tarkoitus tulla.

Pori

Kirjurinluodon kärkeen rakennetaan rakkauspuisto, Porin kaupunki tiedottaa. Puistoon on tarkoitus sijoittaa lemmenkeidas, rakkauskeinu, paikka rakkauslukoille sekä tunnelmavalaistusta. Myös pussauskoppi nähdään välillä puistossa.

”Kuka näinä aikoina ei kaipaisi vähän rakkautta? Halusimme tehdä porilaisille ja tänne vierailemaan tuleville paikan, jossa voi tunnustaa rakkauttaan”, viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen sanoo tiedotteessa.

Rakkauspuiston rakentaminen on alkanut maanantaina 2. toukokuuta. Sen on tarkoitus valmistua kesäkuun alkuun mennessä. Elementit on tehty viime syksynä ja ne kasataan Kirjurinluodon kärkeen, Taavi-sillan oikealle puolelle.

Kyseessä on kevyt kokonaisuus.

”Kesän pimenevissä illoissa puistoon tulevat valaistukset ovat varmasti myös hienon näköisiä”, Virtanen sanoo tiedotteessa.

Kesän aikana puistossa pidetään avajaiset. Suunnitelmissa on kilpailu, jonka avulla rakkauspuisto tulisi tutuksi porilaisille ja matkailijoille.

Rakkauspuisto on osa Porin kaupungin rakkaustekojen sarjaa. Aikaisempia tempauksia ovat esimerkiksi Porisuhdeneuvoja ja kaupungin rakkauslähettiläät.