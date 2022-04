Lasten puhelimissa kiertää Porissa uhkaava ketjukirje – ”Jos et lähetä tätä kenellekään, et elä kauaa, ehkä vuorokauttakaan”

Satakunnan Kansan tietojen mukaan uhkaava viesti on kiertänyt ainakin Tuorsniemen koulun oppilaiden keskuudessa.

Pori

Uhkaava ketjukirje on kiertänyt Satakunnan Kansan tietojen mukaan porilaislasten puhelimissa viime aikoina. Kirjettä on lähetetty eteenpäin ainakin Tuorsniemen koulun 3. ja 4. luokkalaisten oppilaiden välillä. Viesti on kulkenut lapselta toiselle pikaviestipalvelu Whatsappissa. Toimittaja on nähnyt kiertoviestin.

Kirje on pitkä, ja siinä uhataan moneen otteeseen väkivallan kokemisella ja epäonnella. Vastapainoksi viestissä luvataan myös suurta onnea niille, jotka toimivat sen ohjeiden mukaisesti. Kylmäävimmät uhkaukset liittyvät kuolemaan.

”Jos et lähetä tätä kenellekään, et elä kauaa, ehkä vuorokauttakaan”, sanotaan esimerkiksi viestin keskivaiheilla.

Tekstiviestissä väitetään uhkauksien toteuttajaksi vuonna 1983 kuollut Teresa Fidalgo. Hahmo on peräisin kauhuelokuvasta, ja se on esiintynyt kiertoviesteissä aiemminkin.

Tuorsniemen koulun rehtori Tiina Tenho ei ollut kuullut uhkaavista ketjukirjeistä ennen toimittajan yhteydenottoa.

”Veikkaisin että tällaisia pyörii lasten keskuudessa jonkun verran. Jotkut osaavat varmasti suhtautua oikein, ja ymmärtävät ettei viesti ole totta, mutta varmasti joku herkempi pelästyykin”, Tenho sanoo.

Myöskään opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikaisella ei ollut tietoa viesteistä.

Erään uhkaavan viestin vastaanottaneen lapsen vanhempi kertoo, että lapsi säikähti viestiä enemmän kuvista, joita tuli vastaan kirjeen ohjeiden mukaan tehdyllä google-haulla. Hän kuvailee varsinaisen viestin välittyvän aikuisellekin absurdiuden ohella painostavana.