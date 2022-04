Tavallisesti tähän aikaan vuodesta päivälämpötilat ovat näillä leveysasteilla 10–15 asteen välillä.

Satakunta

Jos ensimmäisenä vappuna koronarajoitusten jälkeen on aikeissa ottaa iloa irti kevään juhlasta, kannattaa pukeutua lämpimästi.

Lämpötilat eivät nimittäin helli satakuntalaisia vapunviettäjiä tänä vuonna. Tavanomaisesti vapun aikaan päivälämpötilat ovat Satakunnassakin jo 10–15 asteen välillä. Nyt vappua vietetään noin 4–10 asteen lämpötilassa.

Lohdutukseksi kelvannee perisuomalainen torjuntavoitto: viikonloppuna ei todennäköisesti ainakaan sada, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomola ennustaa.

Tuomola kertoo, että perjantain vastainen yö on pari astetta pakkasen puolella ja suhteellisen selkeä. Päivällä pilvisyys lisääntyy sisämaassa, mutta maakunnan rannikko pysyy melko aurinkoisena. Päivälämpötila liikkuu 4–6 asteen tienoilla.

Vapunaattoaamuna herätään todennäköisesti pakkasen puolella olevissa lämpötiloissa. Tuomolan mukaan Pohjanmaalla muodostuu sadealue, mutta se ei välttämättä ulotu Satakuntaan asti liikkuessaan kaakkoon.

”Mitenkähän sen nyt mahtaa käydä? Kuurojen pitäisi mennä enemmän Pirkanmaan päältä kuitenkin. Päivällä on suhteellisen selkeää ja lämpötila 7–8 astetta”, Tuomola sanoo.

Vapunpäivänä on viikonlopun lämpimin päivä. Sunnuntain vastainen yö on pilvinen ja nollan vaiheilla. Pilvisyys lisääntyy ja kuuroriski on olemassa, mutta varsinkin maakunnan rannikolla on verrattain aurinkoista ja jopa kymmenen astetta lämmintä päivällä.