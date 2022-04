EuPa ja kunta pääsivät sopimukseen uuden monitoimihallin vuokrasta ja vastuiden jaosta – Kuplahalli nousee näillä näkymin toukokuun aikana

Euran pallo maksaa ensimmäisen vuoden ajan monitoimihallista kunnalle vajaan 4 200 euron kuukausivuokraa.

Euran urheilukeskus on kehittynyt vauhdilla. Tekojääradalla luisteltiin jo päättyneenä talvena, ja monitoimihallin on määrä valmistua toukokuun aikana.

Eura

Euran Pallo (EuPa) maksaa Euran urheilukeskukseen nousevasta kuplahallista ensimmäisen vuoden ajan kunnalle kiinteää 4 166 euron kuukausi-, eli 50 000 euron vuosivuokraa. Sen jälkeen vuokran suuruus määräytyy hallin edellisen vuoden toteutuneiden käyttökustannuksen perusteella.

Kunta ja EuPa ovat päässeet sopimukseen paitsi hallin vuokrasta, myös sen hallinnoinnin ja ylläpidon työnjaosta. Sopimus on voimassa vuoden 2023 huhtikuun loppuun, jolloin se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

EuPa vastaa muun muassa hallin päivittäisestä paineen säädöstä, sisätilojen siivouksesta, tekonurmen ja kenttäalueen kunnossapidosta ja hoidosta, ovien avaamisesta ja sulkemisesta, hallivuorojen varauksista ja laskutuksesta ja hallin markkinoinnista.

Kunnan kontolle jää pääasiallinen vastuu hallin rakenteista ja tekniikasta, tekonurmen viikoittainen haraaminen sekä piha-alueiden nurmikonleikkuu ja lumityöt. Kunta maksaa myös hallin sähkö-, vesi-, kaukolämpölaskut ja sitoutuu vuokraamaan hallivuoroja vähintään 20 000 eurolla vuodessa.

Hallin ja sen tontin pääasiallinen omistaja on kunta, mutta sisälle jäävän tekonurmen omistaa EuPa. Seuralla on oikeus myydä hallin nimi ja mainospaikkoja hallin sisätiloihin, mutta kunnalla on oikeus näyttävään mainokseen veloituksetta.

EuPalla on oikeus rakentaa halliin omalla kustannuksellaan kioski, toimisto, wc, varasto ja katsomo.

Monitoimihalli nousee Euran urheilukeskukseen näillä näkymin toukokuun aikana. EuPan on määrä uudistaa hallin sisään jäävä tekonurmi tulevana kesänä.