Porin lentonäytöksessä harvinaisia vieraita kesällä – esillä on kone, joka pystyy lentämään jopa 17 tuntia meren päällä

Pori Airshow järjestetään Porin lentoasemalla kesäkuussa.

Saksan P3 Orion on näyttävä näky, kun se saapuu Poriin kesäkuussa.

Pori

Saksan merivoimien suuren nelimoottorisen Lockheed P-3C Orion merivalvonta- ja sukellusveneentorjuntakoneen voi nähdä kesällä Porissa.

Porin lentoasemalla järjestetään 18.-19. kesäkuuta Pori Airshow, joka on Suomen Ilmailuliiton vuoden päälentonäytös. Näytöksessä on laaja maanäyttely ja erilaisia lentoesityksiä. Edellinen suuri lentonäytös järjestettiin Porissa vuonna 1979.

Lockheed P-3 Orion on käytössä useassa maassa merivalvonta- ja sukellusveneentorjuntatehtävissä. Koneen siipien kärkiväli on yli 30 metriä ja sen pituus on lähes 36 metriä. Euroopassa konetyyppiä käyttävät Norja, Saksa, Kreikka, Espanja ja Portugali.

Suurin käyttäjämaa yli sadalla koneella on ollut Yhdysvaltojen merivoimat. Kaikkiaan Orioneita on rakennettu yli 700 konetta. Orion pystyy lentämään jopa 17 tunnin lentotehtäviä meren päällä.

Lockheed P-3 Orion on hyvin harvinainen vieras suomalaisessa lentonäytöksessä. Konetyypin vierailu Poriin on vasta toinen Orionin lentonäytösvierailu Suomessa.

Lentonäytöksessä on myös muita vetonauloja. Luvassa on esimerkiksi helikoptereita, joita ei aikaisemmin ole Suomessa nähty. Maanäyttelyssä voi tutustua siviili- ja sotilaslentokoneisiin, harrasteilmailuun ja alan toimijoihin.

Lisäksi Lockheed Martin esittelee Suomelle valittua F-35A Lightning II monitoimihävittäjää osastollaan.