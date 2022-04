Rauma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta valitsi Rauman terveyspalvelujen johtajaylilääkärin virkaan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtajalääkärin, erikoislääkäri Katja Virran. Hän oli viran ainoa hakija.

Koulutustaustaltaan Katja Virta on filosofian maisteri ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän on suorittanut 2003. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut 2012 ja käsikirurgian erikoisen vuonna 2014 Iso-Britanniassa.

Katja Virta on työskennellyt aiemmin konsultoivana käsikirurgina Britanniassa, erikoislääkärinä sairaala Neossa ja kirurgina Satasairaalassa.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta valitsi Katja Virran johtavan ylilääkärin virkaan 1. joulukuuta alkaen. Tätä ennen hän on viransijaisena 1. elokuuta alkaen.

Johtavan ylilääkärin virassa oleva Hannu Nordqvist irtisanoutui virastaan viime vuoden lokakuussa.