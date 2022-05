Porin valtuuston hyväksymässä hyvinvointiohjelmassa velvoitetaan kartoittamaan sisäilmaongelmia käyttäjien kokemuksilla, mutta jopa valtuutetuilla on hankaluuksia saada tietoa tuloksista.

Porin kaupunginkirjaston koetut sisäilmaongelmat ja niiden kiistäminen eivät tulleet yllätyksenä Minna Haavistolle (vihr.).

Haavisto on lähtenyt mukaan politiikkaan juuri näiden kysymysten vuoksi. Hän on tekniikan tohtori, varavaltuutettu ja istuu teknisessä lautakunnassa, joka on kirjaston ongelmista uutisoinnin jälkeen saanut tilannekatsauksen.