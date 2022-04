Fingridin verkkopalvelun mukaan sähkön Suomen aluehinta nousi tiistaina aamupäivällä noin 204 euroon megawattitunnilta.

Olkiluoto 2 -voimala on suunnitellussa vuosihuollossa ja koekäyttövaiheessa oleva Olkiluoto 3 ajettiin alas tiistaina aamupäivällä.

Eurajoki

Sähkön hintaan tuli tiistaina aamupäivällä selvä nousupiikki. Yhtenä merkittävänä tekijänä on kahden Olkiluodon ydinvoimalan yhtäaikainen seisokki ja ydinsähkön osuuden tilapäinen vähennys tuotannosta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkopalvelun mukaan sähkön Suomen aluehinta nousi tiistaina aamupäivällä noin 204 euroon megawattitunnilta. Esimerkiksi maanantaina 25. huhtikuuta vastaavana aikana ja kulutustilanteessa Suomen aluehinta oli runsaat 70 euroa megawattitunnilta.

Fingridin sähkömarkkinaseurannan ja ennusteen mukaan tiistaina kohonnut Suomen aluehinta pysyy tiistaina iltaan saakka 200 euron tienoilla megawattitunnilta.

Säteilyturvakeskus: Olkiluoto 3 turvallisessa tilassa

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluotoa 2 -ydinvoimala on suunnitellussa vuosihuollossa, joka alkoi sunnuntaina. Käyttöönotto- ja testivaiheessa olevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan testausohjelman mukaisesti laitoksen sähköntuotanto oli määrä pysäyttää noin kello 11. Seisokin aiheutti suunnittelematon turvajärjestelmän käynnistyminen.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tiedotteen mukaan Olkiluoto 3 -voimalassa tapahtui tiistaina 26.4. noin klo 11 käyttöönottotestauksen yhteydessä aiheeton turvallisuustoiminnon käynnistyminen.

TVO teki tapahtuneesta ohjeen mukaiset ilmoitukset laitospaikalla sekä Säteilyturvakeskukselle ja Hätäkeskuslaitokselle.

STUK:n tiedotteen mukaan laitos on turvallisessa tilassa. Tapahtuneesta ei aiheutunut säteilyvaaraa laitoksen työtekijöille, laitoksen ulkopuolisille ihmisille tai ympäristölle. TVO selvittää tapahtuneen syytä.

STUKin asiantuntijat valvovat paikan päällä laitoksen käyttöönottotestausta ja turvallista käyttöönottoa.

Teollisuuden Voiman antaman tiedotteen mukaan suunnitellun Olkiluoto 3:n alasajon yhteydessä booripumput käynnistyivät odottamattomasti.

Laitos on turvallisessa tilassa, syytä reaktorin uraanipolttoaineen ketjureaktiota säätelevien booripumppujen käynnistymiseen selvitetään.

Olkiluoto 3 on tuottanut viime päivinä sähköä verkkoon noin 860 megawatin teholla. Se on noin puolet voimalan nettotehosta, joka on 1 600 megawattia.

TVO:n julkistaman Olkiluoto 3:n käyttöönottovaiheen tuotantosuunnitelman mukaan voimalan tuotanto käynnistetään uudelleen varhain aamulla keskiviikkona 27. huhtikuuta ja teho nostetaan vaiheittain keskiviikon aikana 850 megawattiin.

Juttu päivitetty tiistaina 26.4. klo 12.53: täydennetty Säteilyturvakeskuksen tiedotteen tiedoilla. Lisäpäivitys kello 13: TVO:n tiedote voimalan booripumppujen käynnistymisestä.