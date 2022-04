Viveka Lannelle arvalla hävinneen kommentti: ”Nää niukat tappiot on kyllä mun tavaramerkki”

Huittinen sai tänään uuden kaupunginjohtajan, kun kaupunginvaltuusto valitti Siikaisten kunnanjohtajan Viveka Lannen kaupungin johtoon.

Valinta oli varsinainen trilleri, sillä tamperelainen Katariina Koivisto sai ensimmäisellä kierroksella 12 ääntä, hämeenlinnalainen Timo Kaunisto ja Viveka Lanne kumpikin 11.

Kaunisto on keskustan entinen kansanedustaja ja Lanne myös taustaltaan keskustalainen oltuaan aikoinaan muun muassa Porin kaupunginvaltuutettu.

Lanne pääsi toiselle kierrokselle arpaonnensa ansiosta ja voitti lopulta Koiviston äänin 21–13.

Arvalla hävinnyt Timo Koivisto toteaa Facebook-sivuillaan:

”Onnea Viveka Lanne, Huittisten uusi kaupunginjohtaja. Ei se kaukana ollut mullakaan, kun arvalla hävisin.

Nää niukat tappiot on kyllä mun tavaramerkki. Kansanedustajapaikan hävisin 11 äänellä ja saman verran ääniä vei nyt arvontaan. No, 11 on mun luku. Yhtä paljon kuin futisjoukkueessa on aloituksessa.

Kiitos Huittinen mahdollisudesta: reilu peli ja mielenkiintoinen hakuprosessi. Nyt sitten taas ihmettelen, että mitähän tuolla Jumalalla on mun kohdalle vielä varattuna?”