Avoimuutta, rakkautta ja rohkeutta – Porin strategia on valmis

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa Pori haluaa olla kasvun kaupunki.

Jokainen porilainen on oman kaupunkinsa paras lähettiläs. Arkistokuva Porin Päivän vietosta.

Pori

Porissa rakkautta tunnustetaan strategiassa asti. Kaupungin uuden strategian johtoajatuksena on sujuvan arjen ja kestävän kasvun kaupunki. Arvot, visio sekä siihen tähtäävät tavoitteet ja teot on asetettu vuosiksi 2022–2030.

"Pori haluaa olla kasvun kaupunki. Vision saavuttamiseksi meidän on toteutettava strategiassa olevat kunnianhimoiset tavoitteet. Porin strategian toteuttamiseen tarvitaan ihan jokaista porilaista. Teemme tätä yhdessä kaupungin henkilöstön, asukkaiden, yritysten, järjestöjen sekä koulutusorganisaatioiden kanssa”, toteaa strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupungin tiedotteessa.

"Strategian toteutus on jo alkanut. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin meiltä kaikilta porilaisilta tekoja. Arvojemme mukaisesti meidän on oltava avoimia, rohkeita ja rakastavia. Jokainen porilainen on oman kaupunkinsa paras lähettiläs”, sanoo Lähteenmäki.

Strategian valmistelu käynnistettiin viime lokakuussa ja sitä on tehty yhdessä asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa.Asukkaille järjestettiin jokaisella kaupungin kahdeksalla palvelualueella asukastilaisuus, strategiatyö jalkautui Porikseen sekä verkossa oli avoinna kysely. Lapsilta ja nuorilta saatiin ajatuksia unelmien Porista.

Pori 2030 -strategia löytyy kaupungin verkkosivuilta.