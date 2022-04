Satakunnan tautirintamalta hyviä ja huonoja uutisia: korona laskussa, influenssa A nousussa

Influenssatartunnat ovat lisääntyneet maakunnassa viime viikkoina. Ajankohta on poikkeuksellinen.

Kaupat luopuvat maskisuosituksista. Ihmiset parveilevat taas niin kuin ennenkin. Koronatestiin hakeudutaan aikaisempaa harvemmin. Lehdet eivät enää uutisoi päivittäisiä tartuntalukemia.

Alkaako yli kaksi vuotta jyllännyt pandemia siis olla vihdoin ohi?

”Ei se ohi ole”, vastaa Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

”Tautia on yhä varsin paljon, mutta tilanne on laantumassa. Satakunnassa kahden viikon varmistettujen tapausten ilmaantuvuus on kutakuinkin puolittunut kahteen edellisviikkoon verrattuna.”

Teholla ei eristyksessä koronapotilaita

Koska ihmiset sairastavat koronan nyt pääosin omine nokkineen kotona, viralliset tilastot näyttävät enää vain suuntaa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on luotettavampi indikaattori, ja Satakunnassa sekin viittaa epidemian rauhoittumiseen.

”Keskiviikkoaamun tilanteen mukaan tehohoidossa ei ollut eristyksissä yhtään koronapotilasta”, Uusitalo-Seppälä kertoo.

”Satasairaalassa osastolla heitä on viisi, mutta vain yksi heistä on hoidossa ensisijaisesti koronan vuoksi. Terveyskeskusten vuodeosastoilla määrä on 36. Heistä vajaat puolet on osastolla pääosin koronan takia.”

Sama pätee vanhusten pitkäaikaisen hoidon yksiköihin: tautia on, mutta määrät ovat laskemaan päin.

”Keskeinen viesti voisi nyt olla, että epidemia ei ole ohi, mutta terveydenhuollon kuormitus on vähentynyt”, ylilääkäri tiivistää.

Vuodenaika voi vaikuttaa influenssaan

Vanha sanonta tietää, että ”ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.”

Tässä yhteydessä sanonnan voi kääntää toisinpäin, sillä myönteisten koronauutisten rinnalle on noussut huoli mahdollisesta influenssa A-epidemiasta. Raija Uusitalo-Seppälän mukaan tapauksia on alkanut tulla Satakunnassa esiin.

”Satasairaalassa on käytössä yhdistelmätesti, joka löytää kolme muutakin virusta (influenssat A ja B sekä RS-virus), joten meillä on hyvä kuva epidemiologisesta tilanteesta.”

”Maaliskuun alusta lähtien Satakunnassa on todettu 4-6 tapausta viikossa. Viime viikolla niitä oli 26 ja tällä viikolla tähän mennessä 22.”

Influenssa A-tapausten ilmaantuvuus on siis Satakunnassa nousussa. Se on näkynyt ainakin Säkylän varuskunnassa, jossa on todettu useita tartuntoja. Satasairaalassakin oli keskiviikkoaamuna kolme influenssapotilasta osastohoidossa.

”Ainakin Satakunnassa näyttää siltä, että tapauksia saattaa tulla lisää, ja jonkinlainen influenssa A-epidemia voi tehdä tuloaan. Rokotuksistakin on jo niin pitkä aika”, Uusitalo-Seppälä muistuttaa.

”Eipä tällaista nyt todellakaan olisi kaivattu. Toisaalta ajankohta on poikkeuksellisen myöhäinen, ja yleensä nämä epidemiat hiipuvat kevääseen mentäessä.”

” ”Ei Sars-CoV2 häviä maailmasta, mutta sen kanssa pitää oppia elämään. Siinä auttavat rokotukset ja sairastetun taudin tuoma suoja.”

” Raija Uusitalo-Seppälä

Koronamuunnoksia saattaa tulla

Kansallisesti ja kansainvälisesti tilanne on kutakuinkin Satakunnan kaltainen. A-tyypin influenssatapauksia on esiintynyt muuallakin maassa ja Euroopassa. Koronaluvut näyttävät puolestaan laskevan lähes kaikkialla maailmassa.

Onko silti mahdollista, että viimeistään syksyllä jostakin lähtee leviämään jokin uusi koronamuunnos?

”On toki. Ei Sars-CoV2 häviä maailmasta, mutta sen kanssa pitää oppia elämään. Siinä auttavat rokotukset ja sairastetun taudin tuoma suoja”, Raija Uusitalo-Seppälä vastaa.

”Nyt on edetty tilanteeseen, jossa esimerkiksi yleistä maskisuositusta ei enää katsota tarvittavan. Poikkeuksia ovat sairaalat, terveydenhoidon yksiköt ja vanhusten hoitolaitokset.”

Myös rokotukset jatkuvat. Muun muassa Rauman kaupunki tiedotti keskiviikkona vapun alusviikon koronarokotuksista.

Neljänsiä annoksia jaetaan THL:n suositusten mukaisesti ja ilman ajanvarausta Rauman terveyspalveluiden T0-osastolla, osoitteessa Steniuksenkatu 2.

Ajankohdat ovat maanantaista torstaihin 25.-28. huhtikuuta kello 9-16. Tiistaina ja torstaina on vielä kaksi lisätuntia niin, että rokotusajat päättyvät kello 18.