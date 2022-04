Koulun oppilaat halutaan siirtää Viikkalaan jo tulevana syksynä.

Nakkila

Ruskilan koulun oppilasmäärä on tänä vuonna ollut vain 25 oppilasta, kun koulun ylläpitämiseksi on sovittu 30 oppilaan vähimmäismäärä. Vaikka koulun oppilasmäärän vähyys on ollut tiedossa, kouluun ilmoittautumisten määrä yllätti silti kunnan. Ensi syksynä Ruskilassa ei ole aloittamassa yhtäkään ekaluokkalaista ja koulun oppilasmäärä putoaa 16:een.