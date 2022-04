Lapsiperheen talo kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Kokemäellä

Kokemäki

Omakotitalon sisätiloista syntynyt tulipalo aiheutti talolle pahoja vaurioita tiistaiaamuna Kokemäen Matomäellä.

Hälytys Sotilastorpankadulle tuli tiistaina kello 8.33.

Päivystävä palomestari Harri Salonen kertoi kello 9.43, että sisätiloissa palo on saatu hallintaan, mutta kattorakenteet yhä palavat. Palo on saatu sammutettua, käynnissä on raivaus.

Vuonna 1986 valmistunut yksikerroksinen tiiliverhoiltu omakotitalo kärsi palomestari Salosen mukaan palossa pahoja vahinkoja.

Salosen mukaan talon perheenisä toimi oikeaoppisesti viedessään palon huomattuaan ensiksi lapset ulos turvaan.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa.

Tulipalosta levisi alueelle sankka savu.