Rauma saa vuoden suurimman valtionavun raatihuoneen katon rakenteiden konservointiin ja restaurointiin.

Vuonna 1776 valmistunut Vanha Raatihuone on tavoitteena restauroida vuonna 2026 vietettäviin 250-vuotisjuhliin.

Rauma

Museovirasto huojentaa Rauman kaupungin Vanhan Raatihuoneen kattoremontin kustannuksia maailmanperintökohteiden hoito- ja korjausavustuksella. Rauma saa tämän vuoden suurimman valtionavun, 25 000 euroa raatihuoneen katon rakenteiden konservointiin ja restaurointiin.

Katon korjaus on vain alku Vanhan Raatihuoneen mittavalle entisöinnille. Rauman kaupungin viime vuonna laatiman hankesuunnitelman kustannusarvio oli 2,7 miljoonaa euroa. Sen jälkeen kustannustaso on ollut vinhassa nousussa.

Rauman suunnitelmana on, että vuonna 1776 valmistuneen vaativa restaurointityö valmistuisi vuonna 2026 rakennuksen 250-vuotisjuhliin.

”Kaikki raatihuoneessa tähän asti tehdyt selvitykset ja suunnitelmat on tehty ja kaikki tehdään jatkossakin Museoviraston ohjauksessa. Museovirastolta saatavalla maailmaperintöavustuksella on merkitystä, mutta sitäkin merkittävämpää on saada käyttöön heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa antikvaarisesta korjaamisesta”.

”Raatihuoneen peruskorjaus ja restaurointi takaa rakennuksen elämän jatkumisen seuraavaan peruskorjaukseen asti, eli noin 50–70 vuoden päähän. Raumalla raatihuoneen arvo on ymmärretty: se halutaan säilyttää ja siitä halutaan pitää huolta”, arkkitehti Minna Linnala Rauman kaupungilta toteaa museoviraston tiedotteessa.

Museovirasto jakoi Suomen maailmanperintökohteiden kunnostukseen valtionavustuksia yhteen 238 000 euroa. Avustushakemuksia tuli tänä vuonna Raumalta, Verlasta ja Suomenlinnasta 27 kappaletta, joista 24 hanketta sai avustusta.

Raatihuoneen lisäksi avustusta sai 14 Vanhan Rauman kiinteistöä. Pääosa avustuksista myönnettiin kattorakenteiden ja julkisivujen kunnostamiseen.

Suomen maailmanperintökohteita Unescon luettelossa ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.