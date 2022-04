Tehtäviin valittiin Tove Vesterbacka ja Tiina Lehtonen.

Yyterin alueen kehittämisestä vastaa jatkossa erityisasiantuntija Tove Vesterbacka ja kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa jatkossakin asukas-, matkailu- ja yritysmarkkinoinnin kokonaisuudesta. Yksikön uusi päällikkö on Tiina Lehtonen, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Vesterbacka aloittaa työssä heti pääsiäisen jälkeen ja jatkaa vuonna 2017 aloitettua Yyterin viimeisintä kehittämisvaihetta. Vesterbackan juuret ovat Porissa, ja yli parinkymmenen pääasiassa Helsingissä vietettyjen vuosien jälkeen hän palaa kotiseudulleen.

Hän on toiminut muun muassa Helsingin kaupunginmuseon viestintä- ja markkinointipäällikkönä sekä Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla yksikön päällikkönä. Vesterbacka on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Matkailu- ja markkinointiyksikön uusi vetäjä Tiina Lehtonen on toiminut Porin kaupungilla useissa eri tehtävissä, viimeisimpänä matkailu- ja markkinointiyksikön markkinoinnin asiantuntijana. Koulutukseltaan Lehtonen on filosofian maisteri. Työuraa kaupungilla on takana yli 10 vuotta.

Matkailu- ja markkinointiyksikön tehtäviin kuuluvat kaupungin markkinoinnin kokonaisuuden johtamisen lisäksi matkailun edistäminen, tapahtumahankinta ja SuomiAreena-tapahtuman järjestämisvastuu Porin osalta.

Molemmat uudet nimitykset ovat seurausta Yyterin kehittämisen ja matkailu- ja markkinointiyksikön vetovastuussa olleen Anna Kyhä-Mantereen siirtymisestä uusiin tehtäviin 1.3.2022 alkaen. Yyterin kehittäminen ja matkailu- ja markkinointiyksikkö kuuluvat Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialaan, jonka toimialajohtajana toimii Lauri Kilkku.