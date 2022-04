Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki selvittää, kuinka iso maatilarakennusten kiinteistöverokertymä on.

Keskustan valtuustoryhmä esitti maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa, että Kankaanpään kaupunki selvittää kiinteistöverokertymän maatilarakennusten osalta ja arvioi mahdollisuudet kiinteistöveron poistoon. Keskustan valtuutetun Janne Paloviidan moderni pihatto on yksi osa entistä ympäristöystävällisempää maatilaa.

Kankaanpään keskustan valtuustoryhmä teki maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa esityksen maatalousrakennusten kiinteistöveron väliaikaisesta tai pysyvästä poistamisesta.

”Suomalainen maatalous on ajautunut ennennäkemättömään kustannuskriisiin. Energian ja lannoitteiden hinnat on pompannut jopa moninkertaiseksi samaan aikaan, kun tuottajahinnat laahaavat pahasti perässä. Suoranaisia keinoja nopeaan kustannusrakenteen karsintaan on vain vähän. Maatalousrakennusten kiinteistöveron väliaikainen tai pysyvä poisto auttaisi merkittävästi eritoten kehittyviä maatiloja”, valtuustoaloitteen esittänyt Janne Paloviita (kesk.) perusteli.