Satamuna aikoo laajentaa Harjavallassa – pääsiäinen on yritykselle iso rutistus: ”Osa kananmunista on vielä lämpimiä, kun ne viedään kauppaan”

Suunnitelmissa on, että uuden kanalan rakennustyöt alkavat tämän vuoden puolella.

Harjavalta, Eura

Lähes päivälleen kaksi vuotta sitten Satamuna Oy:n toimitusjohtaja Toni Haavisto kertoi, kuinka yritys aikoo laajentaa Harjavaltaan, ja rakentaa Sievarin teollisuusalueen laidalle munituskanalan.

Myös tänä keväänä Paneliassa kotipaikkaansa pitävällä yrityksellä on vastaavia suunnitelmia. Se on saanut jo rakennusluvan Harjavallan uudelle kanalalle, mutta maailman epävarman tilanteen takia sen toteutusaikataulu on vielä auki.