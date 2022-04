Main ContentPlaceholder

Satakunta | Hintojen nousu

Omakotitalon rakentaminen on kallistunut tuntuvasti – Euralaiset Linda Vainio ja Kasperi Laine kertovat, miten kodin voi saada paljon halvemmalla

Linda Vainio ja Kasperi Laine olivat vielä opiskelijoita, kun he ostivat kotinsa. Nyt he kertovat, mitä se maksoi, ja kuinka suuren muutoksen he ovat muutamassa vuodessa saaneet aikaan.

Linda Vainio, Kasperi Laine ja yksivuotias Juuli ovat tyytyväisiä nykyiseen kotiinsa. Hintojen nousu ei ehtinyt kovin paljon vaikuttaa heidän remonttibudjettiinsa.

Eura Rintamamiestalon tuulikaappi on ahdas. Se on yksi harvoista asioista, joka enää muistuttaa 1950-luvusta. Euralaisten Kasperi Laineen ja Linda Vainion kodin seinät ovat vaaleat ja keittiö musta. Korkkilattia tuntuu ihanalta jalkoja vasten. ”Lattian ostaminen tuntui pahimmalta, vaikka ei se kallein investointi ollut”, Kasperi Laine naurahtaa.