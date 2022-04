Viime viikolla parhaina päivinä laskettiin edelleen tuhansia metsähanhia ja laulujoutsenia eri puolilla Satakunnan peltoaukeita.

Maaliskuun lopulla alkanut kylmempi sääjakso on hidastanut selvästi kevään etenemistä ja näin myös eräiden muuttolintujen paluuta. Etenkin tämä on näkynyt peippojen ja rastaiden määrissä. Myös kovasti odotettuja västäräkkejä on näkynyt niukasti. Hanhien ja joutsenten muuttoa eivät säätilan vaihtelut sen sijaan juurikaan ole haitanneet.

Viime päivien lumisateet ovat myös ajaneet lintuja selvästi takaisin kohti etelää. Töyhtöhyypillä nähtiin voimakasta paluumuuttoa menneenä viikonloppuna. Porissa Pihlavan Halssissa laskettiin lauantaina yli 2 000 etelään painelevaa hyyppää. Myös Mäntyluodossa havaittiin yli 700 töyhtöhyypän muutto.

Viime sunnuntain lumisade keräsi Ulvilan Vainiolan pelloille muiden muassa yli 5 000 kiurua ja paljon myös muita pikkulintuja kuten pulmusia, joita on tänä keväänä havaittu jopa satapäisissä parvissa. Lauantaina Porin Maaviikin peltoaukealla oleskeli puolestaan 40 lapinsirkkua, mikä on hyvä lukema tälle viime vuosina selvästi vähentyneelle pikkulinnulle.

Myös petolintujen muutto on pikku hiljaa kiihtynyt vaihtelevasta säästä huolimatta. Runsaimpana tietysti on nähty merikotkia, mutta myös maakotkista ja muuttohaukoista on tullut useampi havainto.

Harvinainen arosuohaukka muutti viikko sitten sunnuntaina Porin Preiviikissä. Saman päivän tulokkaita olivat myös Säkylän Köyliössä ja Eurajoen Verkkokarissa havaitut kalasääsket. Isoista linnuista myös kurkien paluu on hyvässä vauhdissa.

Toistaiseksi paras päivä on ollut viime lauantai, jolloin Säkylän Köyliön Polsussa havaittiin lähes 400 muuttavaa ripakinttua.

Viime päivien talviset kelit ovat ajaneet myös mustarastaita ruokintapaikoille. Tämä yksilö kuvattiin Porin Kirjurinluodossa tammikuussa 2020.

Kahlaajia on edelleen havaittu niukasti hyyppiä lukuun ottamatta. Uusista tulijoista on nähty muutamia metsävikloja. Yksittäiset havainnot on lisäksi tehty punakuirista, jänkäkurpasta ja punajalkaviklosta.

Tälle viikolle on luvassa hiukan keväisempiä ilmoja, mutta edelleen odotellaan sitä kunnon eteläistä lämpöaaltoa. Se saattaisi tehdä voimakkaan lisäyksen muuttajien määriin päivässä parissa.

Kevään uudet muuttajat: 24.3. suopöllö, 31.3. lapasorsa, 2.4. härkälintu, ruokki, virtavästäräkki, 3.4. metsäviklo, luhtakana, 5.4. lapinsirkku, 6.4. vuorihemppo, 8.4. punakuiri, räyskä, kalatiira, 9.4. kalasääski, jänkäkurppa sekä 10.4. arosuohaukka ja punajalkaviklo.

Lähde: PLY/BirdLife Suomi, Tiira-lintuhavaintopalvelu.