Alkuviikosta saadaan pari kuivempaa ja aurinkoisempaa päivää, mutta sitten pilvisyys lisääntyy ja luvassa on taas sateita.

Säänhaltijalla on mielessä lähinnä harmaan sävyjä pääsiäisen varalle. Lumen sulaminen ja sateet nostavat vedenpintoja.

Pori

Viikko aukeaa maanantaiaamuna harmaana. Runsas pilvisyys alkaa kuitenkin rakoilla päivän aikana, ja lounaan ja lännen välinen tuuli heikkenee.

Maanantaina voi tulla vettä tai lunta kuuroina. Sää muuttuu päivän aikana kuivemmaksi. Lämpötila on 4–8 plusastetta riippuen vaihtelevasta pilvisyydestä. Yöllä on pikkupakkasta.

Tiistai ja keskiviikko tarjoavatkin sitten jo vaihtelua sateille.

Tiistaina sää on jopa aurinkoinen. Sisämaassa lämpötila on 6–8 astetta. Rannikolla tuulenvire voi pitää lämpötilan hieman kylmempänä.

Keskiviikkonakin aurinko vielä näyttäytyy, mutta pilvisyys alkaa lisääntyä lännestä.

Päivällä on vielä enimmäkseen poutaa, mutta kiirastorstain vastaiseksi yöksi leviää sadetta.

Sade tulee lumena vielä yön aikana, tosin aivan rannikolla sateen olomuoto voi olla myös vettä. Yö on viikon lämpimin, lämpötila lähellä nollaa.

Kiirastorstaina satelee edelleen vettä ja räntää. Pilvisen päivän lämpötila on 2–4 astetta.

Sadealue ulottuu lähes koko maahan. Sade tulee varmimmin lumena Lapin keski- ja pohjoisosissa, mutta suuressa osassa maata sade muuttuu päivällä vedeksi tai rännäksi.

Pitkäperjantai on poutaisempi päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa, lämpötila on viiden asteen molemmin puolin.

Tuuli kääntyy torstaista alkaen pohjoiseen ja voimistuu hieman. Tuolloin lähestyy uusi sadealue, mutta on vielä epävarmaa, tuleeko sade lauantain vai sunnuntain puolella.

Sään yleiskuva näyttää jatkuvan aika harmaana ja viileänä viikonlopun yli ja ensi viikon puolelle.

”Aika tavalla tavanomaista säätä vuodenaikaan nähden, mutta ei millään tavalla lämmintä”, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala tiivistää.

Myös pidemmän aikavälin ennusteet näyttävät siltä, että sää jatkuu useamman viikon vuoden aikaan nähden keskimääräisenä tai vähän kylmempänä.

”Ellei mitään suurta muutosta tule, niin kovin nopeaa lämpenemistä ei ole tiedossa.”