Tshekin ilmavoimien taisteluhelikopteri Mi-24 on sopiva ensiesiintyjävieras juuri Poriin, josta Suomen puolustusvoimien helikopteritoiminta alkoi.

Pori

Pori tiedetään tärkeänä paikkana Suomen ilmavoimille varsinkin takavuosilta, mutta harva saattaa muistaa sitä, että myös puolustusvoimien helikopteritoiminta alkoi aikanaan Porista.

Ilmavoimat hankki ensimmäiset helikopterit käyttöönsä vuonna 1961. Tuolloin ne sijoitettiin juuri Poriin. Ensimmäiset helikopterit olivat neuvostoliittolaisvalmisteisia Mi-1-koneita.

Edellä mainitun historian vuoksi on sopivaa, että kesäkuussa juhannusta edeltävänä viikonloppuna Porissa järjestettävässä Suomen Ilmailuliiton päälentonäytöksessä nähdään runsaasti helikopteritoimintaa ja myös yksi vierailija, jollaista ei ennen ole Suomessa esiintymismielessä nähty.

Tuo vierailija on Tshekin ilmavoimien Mi-24 taisteluhelikopteri. Tshekistä näytökseen saapuu myös Mi-171Sh kuljetushelikopteri. Kaksikko esiintyy Porissa näyttävällä pariesityksellä. Aluksi helikopterit lentävät yhdessä ja lopuksi Mi-24 taisteluhelikopteri lentää sooloesityksen.

Mi-24 on yksi maailman kuuluisimmista taisteluhelikoptereista. Koptereita on valmistettu ensin Neuvostoliitossa ja myöhemmin Venäjällä. Mallin eri versiot ovat olleet käytössä jo 50-vuotta eri puolilla maailmaa lähes 70 maassa. Ukrainan sodassa kopterimallia ovat käyttäneet sekä Ukraina että Venäjä.

Porissa taivaalla nähdään Tshekin ilmavoimien näytöskone. Tshekin ilmavoimiin kuuluu 15 kappaletta Mi-24 kopteria.

Kuljetuskopteri Mi-171Sh on myös venäläisvalmisteinen. Se on lähes vastaava kuin Suomessa käytössä olleet Mi-8 helikopterit. Tshekin ilmavoimien käytössä koptereita on 19 kappaletta.