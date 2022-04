Lapset saivat karkkinsa, rekkalavojen plakaatit keskittyivät lukiolaisten arkeen.

Kankaanpää

Opettajia parodioivalle abivideolle on naurettu Kankaanpään Yhteislyseon salissa. Pulpetti on poltettu lukion montussa perinteisin menoin. On aika lähteä penkkariajelulle.

Noita, possu ja filosofi ehättävät jakamaan karkkeja koulun edustalle kokoontuneille lapsille. Kolmikko tottelee siviilinimiä Alma Jyrkiäinen, Hilda Ylinen ja Tuomas Lehtinen.