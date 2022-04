Rauma haastaa kaupunkilaiset niittytalkoisiin – Tavoitteena on yhtä monta niittyä, kun kaupungilla on ikävuosia

Rauma

Rauman kaupungin wihertoimi haastaa kaupunkilaiset mukaan Rauma 580 -juhlavuoden niittytempaukseen, kertoo kaupunki tiedotteessa. Niityn voi toteuttaa niin omalle takapihalleen kuin vaikkapa kukkapurkkiin tai parvekelaatikkoon. Haasteeseen osallistuvat voivat merkitä niityt kartalle kuvan kera kaupungin sähköisen palautepalvelun Hankkeet-osiossa.

”Tavoitteenamme on panostaa tulevina vuosina aiempaa enemmän luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen kaupunkiympäristössä. Luonnonmukaisuus ja monimuotoisuuden vaaliminen ovat myös tämän hetken puutarhatrendejä”, kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen sanoo tiedotteessa.

Tempauksen tavoitteena on perustaa Raumalle 580 niittyä. Perustamistapoja on monia ja alkukesä on otollista aikaa niityn valmisteluille.

”Usein pihoilla on alueita, joissa on kuivaa ja nurmi kasvaa huonosti. Tällaisen alueen voi jättää leikkaamatta ja seurata, mitä maan omasta siemenpankista ponnistaa. Varmimmin kukkivan niityn saa aikaiseksi kylvämällä sen niittysiemenseoksesta. Kylvön voi tehdä myös loppukesästä, jolloin pystyy hyödyntämään luonnonniityiltä kerättyjä siemeniä.”

Luonnolliset olosuhteet tarjoavat niitylle parhaan kasvuedellytyksen. Kukkivat niittykasvit eivät pysty kilpailemaan elintilasta tiiviin nurmikon kanssa.

Wihertoimi toteuttaa haasteen myötä kukkivan maisemapellon muun muassa kaupungin puutarhan entiselle taimistoalueelle Äyhönjärventien ja Lensunkadun kulmaukseen sekä auringonkukkapellon Pyynpäähän. Niitty- ja maisemapeltoalueille laitetaan infokyltit, joissa kerrotaan monimuotoisuuden edistämistavoitteista.

”Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vaatii muutosta totutuissa toimintatavoissa, asenteissa ja ihanteissa. Villinä kasvavaa niittyaluetta kannattaa katsella jatkossa uusin silmin, sillä kyseessä saattaa olla viheralue, jota hoidetaankin eri tavalla monimuotoisuuden edistämiseksi”, Pohjalainen sanoo tiedotteessa.

Wihertoimi haastaa juhlavuoden niittytempaukseen mukaan myös Rauman kaupunginjohtajan sekä alueen koulut ja päiväkodit. Kouluja ja päiväkoteja lähestytään kevään aikana kirjeellä, jonka mukana toimitetaan myös niittykasvien siemeniä.