Koko Itämeren alueella sukupuuton partaalla olevia etelänsuosirrejä on Yyterissä enää kolme – Nyt Metsähallitus suojaa niiden pesintää sähköistetyllä aidalla

Yyteriin pystytettävä sähköistetty suoja-aita on noin 1 500 metrin mittainen.

Tilaajille

Tämä etelänsuosirri on kuvattu Skotlannissa.

Pori

Yyteriin pystytetään sähköistetty suoja-aita, jonka tarkoituksena on suojata uhanalaisten etelänsuosirrien pesintää, kertoo Metsähallitus tiedotteessa. Aita on 1 500 metrin mittainen, ja sen tarkoituksena on pitää lintujen munien ja poikasten saalistajat loitolla.