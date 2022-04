Pekka Kleemola on Luvata Groupin uusi toimitusjohtaja

Kleemola on työskennellyt Luvatalla koko työuransa.

Luvata-konsernin emoyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu, yhtiö tiedottaa. Luvata Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Pekka Kleemola.

Kleemola on 41-vuotias kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt koko työuransa Luvatalla ja sitä edeltävissä yrityksissä Outokummussa, yhteensä lähes 20 vuotta. Ennen toimitusjohtajan tehtävää hänen tittelinsä oli Luvata Oy:n senior vice president, CFO.

Kleemolan työ alkoi huhtikuun alussa, kun entinen toimitusjohtaja Jussi Helavirta jäi suunnitellusti eläkkeelle maaliskuun lopussa.

”Luvata on hieno yhtiö, jossa on osaavia ihmisiä. Luvatan ja kuparituotteiden tulevaisuus näyttää valoisalta. On kunnia saada olla mukana viemässä yhtiötä eteenpäin. Kestävä kehitys, uusiutuva energia ja vihreä siirtymä kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta vauhdittavat kuparituotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti”, sanoo Kleemola tiedotteessa.

Luvatan omistaa japanilainen Mitsubishi Materials -konserni. Tiedotteen mukaan se on sitoutunut yhtiön kasvuun, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Luvata Poriin on hankittu uusi kuumapuristin. Kyse on kymmenien miljoonien eurojen panostuksesta tulevaisuuteen.

Luvata toimii neljällä eri mantereella ja seitsemässä eri maassa.

”Useimmissa yksiköissämme ovat rekrytoinnit tälläkin hetkellä käynnissä ja avoinna on laaja kirjo eri työtehtäviä”, Kleemola sanoo.