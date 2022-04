Satadiag: Potilaat saivat vääriä koronatestituloksia, kun analyysilaitteeseen tuli vika

Yhteensä 56 koronatestissä käynyttä sai väärän positiivisen tuloksen. Vika on nyt korjattu.

56:lle koronatestissä käyneelle potilaalle on ilmoitettu virheellisesti positiivinen testitulos, kertoo Satadiag tiedotteessaan.

Virheellisen positiivisen tuloksen saaneiden potilaiden näytteitä oli otettu Satakunnassa 19 eri näytteenottopisteessä.

Vääriä positiivisia vastauksia annettiin 2. huhtikuuta. Asia tuli ilmi keskiviikkona 6.4. ja väärät vastaukset on tarkistusanalysoitu ja korjattu torstaina 7.4.

Kuntien tartuntatautihoitajiin on oltu yhteydessä. He varmistavat, että kaikki potilaat saavat tuloksesta oikean tiedon. Väärät positiiviset tulokset poistetaan myös THL:n tartuntatautirekisteristä.

Väärien positiivisten tulosten syy on selvitetty. Satadiag kertoo, että kyseessä on analyysilaitteen robotiikkaan liittyvä ongelma, joka on johtanut kontaminaatioon.

Ongelman havaitsemisen jälkeen analyysilaite on huollettu ja uusia vääriä positiivisia vastauksia ei 2.4. jälkeen ole tullut. Tarkistusajot on tehty toisella menetelmällä.