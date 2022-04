Jari Koskela (ps.) ja Mikko Uusitalo (kesk.) ovat tyytyväisiä Kankaanpään kaupungin taloustilanteeseen.

Tilaajille

Kankaanpää

Kankaanpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Koskela (ps.) on luonnollisesti positiivisella mielellä reippaasti ylijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen.

”Tulos on erinomainen, mutta samaan hengenvetoon pitää kuitenkin muistaa, että viimeisten parin vuoden aikana valtio on tukenut kaupunkia voimakkaasti koronatukien ja kuntaliitosrahan muodossa. Kaupungilla on tehty kuitenkin hyvää työtä. Olemme nuorekas kaupunki, mikä on investoinut tulevaisuuteen”, kertoo Koskela.