Päättäjäkonkarin mukaan luottamushenkilöiden pitää pystyä päätöksentekoon myös hankalissa tilanteissa.

Tilaajille

Kokemäen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Harri Kivenmaa (sd.) hyväksyy väitteen siitä, että vaaleilla valittujen ja työnjohdon roolit ovat sekaantuneet seurakunnan esihenkilötyössä. Esimerkiksi talkootyö on osin siksi päässyt kuihtumaan. Päättäjillä on esihenkilöasema vain kollektiivina, hän muistuttaa.

Kokemäki

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Harri Kivenmaa (sd.) on huolissaan Kokemäen seurakunnan päätöksenteon halvaantumisesta. Kun Yhteisellä tiellä -ryhmä on ilmoittanut boikotoivansa kirkkoneuvoston päätöksentekoa niin kauan kuin vt. kirkkoherra Timo Waris toimii puheenjohtajana, on neuvosto käytännössä toimintakyvytön.