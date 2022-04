Kankaanpään viime vuoden tulos sai kaupunginjohtajan myhäilemään

Kankaanpään kaupungille kertyi ylijäämää yli 4 miljoonaa euroa.

Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää on syystäkin tyytyväinen.

Toinen huippuhyvä tilikausi saa Kankaanpään kaupunginjohtajan Mika Hatanpään myhäilemään tyytyväisenä. Viime vuonna ylijäämää kertyi lähes 4,4 miljoonaa euroa. Kyseessä oli toinen vahva tilikausi peräkkäisinä vuosina, sillä vuonna 2020 ylijäämää kertyi 3,1 miljoonaa euroa.

Isoimmat merkitykset positiiviseen tilinpäätökseen tulevat kaupunginjohtajan mukaan kaupungin saamista koronatuista, joita tuli noin 2,3 miljoonaa euroa. Merkittäviä olivat myös Kankaanpään ja Honkajoen välisen kuntaliitoksen myötä saatu kuntaliitosavustus 1,4 miljoonaa euroa sekä erikoissairaanhoitoon varatun määrärahan merkittävä alitus, 1,5 miljoonaa euroa. Vastavuoroisesti PoSan määrärahaa jouduttiin lisäämään noin 0,5 miljoonaa euroa.

”Tilikauden tulos olisi ollut vieläkin parempi, mutta teimme aika reippaasti poistoja, noin 700 000 euron edestä”, Hatanpää kertoo.

Vahvan tuloksen ansiosta kaupunki onnistui lyhentämään velkojaan 2,2 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtajan mukaan vastaavaan lyhennykseen ei ole pystytty ainakaan vuosikymmeneen. Vuoden 2021 lopulla Kankaanpään kaupungin velkasaldo oli 58 miljoonaa euroa.

Vaikka viimeiset kaksi tilikautta ovatkin menneet Kankaanpäältä erinomaisesti, pitkään tyytyväisyyteen ei ole aihetta. Talouden näkymissä on isoja kysymysmerkkejä.

”Ukrainan tilanne aiheuttaa omat uhkakuvansa talouteen. Myös pitkään alhaalla ollut korkotaso on nousussa. Meillä on kyllä lainoillamme korkosuojauksia, mutta korkotason nousulla on varmasti vaikutuksensa.”

Investointeja on myös tulossa.

”Hämeenkankaalle rakennettavassa uudessa vedenottamossa puhutaan miljoonien eurojen investoinnista. Se on kuitenkin tehtävä, jotta turvaamme puhtaan veden saannin.”

”Mennään luottavaisin mielin eteenpäin, mutta tulevaisuuteen varautuen. Tiukkaa taloudenpitoa pitää jatkaa.”, Hatanpää toteaa.