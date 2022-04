Rakennuskustannusten vauhdikas nousu riskinä. Toiminta- ja leirikeskuksen uudistamisen kustannusarvio viisi miljoonaa euroa.

Kiinteistöpäällikkö Eino Korsi esittelee Meriristin uutta ulkoasua. Tumma tiilijulkisivu on suunniteltu vaihdettavaksi valoisampaan sävyyn. Merkittävimmät muutokset tulevat rakennuksen sisälle. Yhtenä niistä on saliosan madaltaminen rakennuksen energiatalouden parantamiseksi.

Rauma

”Hyvä on, jos sillä selvitään”, sanoo Rauman seurakunnan kiinteistöpäällikkö Eino Korsi. Edessä ovat laskelmat, joiden mukaan toiminta- ja leirikeskus Meriristin korjaamisen ja uudistamisen kustannusarvio asettuu noin viiden miljoonan euron tienoille.

Seurakunnan keräämälle varallisuudelle on käyttöä, sillä vuonna 1976 valmistunut Meriristi on suunniteltu saneerattavaksi kirkkoherranviraston uudistusremontin jälkeen. Sen kustannukset ovat noin seitsemän miljoonaa euroa.

Rauman seurakunta on samanlaisessa tilanteessa kuin useat muutkin Suomen kunnat ja seurakunnat. 1960- ja 1970-luvulla rakennettiin ahkerasti uusia toimitiloja. Nyt merkittävä määrä viiden ja kuuden vuosikymmenen ikäisiä rakennuksia on kypsynyt perusteellisen remontin tarpeeseen.

Meren rannassa, suojaisan lahden äärellä oleva Meriristi on sijainniltaan erinomainen ja seurakunnan tilaisuuksien ja leiritoiminnan ahkerassa käytössä. Sauna ja uimaranta ovat avoinna ympäri vuoden.

Vuonna 1976 valmistunut Meriristi puretaan runkoon asti ja rakennus saa uuden julkisivun. Energiatalous kohentuu uusilla eristeillä ja keskellä rakennusta olevan salin madaltamisella. Sisätilojen käyttöä tehostetaan ja majoituspaikkoja lisätään.

Meriristi on aikakautensa rakennuskannan tyyppiedustaja. Eino Korsi toteaa, että nykyisestä rakennuksesta jää vain runko, kaikki muu on käytännössä tehtävä uudelleen: ulkoseinät ja eristeet, talotekniikka eli vesi- ja viemäriputkistot, sähköverkko, ilmanvaihtotekniikka ja kiinteistöautomaatio. Akuuttina ongelmana ovat viemärit, joiden vuodot ovat ajoittain aistittavissa sisätiloissa.

”Ulkoseinät eivät siirry, mutta tumma tiiliulkoverhous puretaan ja rakennus muutetaan vaaleammansävyiseksi. Sisällä tiloja muutetaan ja rakennetaan uudelleen. Majoitushuoneita lisätään nykyisestä kahdeksasta viidellä uudella huoneella. Liikuntasalia madalletaan lämmitettävien ilmakuutioiden ja energiankulutuksen vähentämiseksi. Lentopallon pelaamiseen ei sali enää sitten sovellu, mutta on edelleen monikäyttöinen”, Eino Korsi luettelee.

Iso yksittäinen Meriristin remontin osa on toiminta- ja leirikeskuksen sauna. Nykyinen sauna puretaan ja tilalle tulee uusi saunarakennus.

Remontin päälinjat ovat siis selvillä ja kustannuskatoksi on hallinnon päätöksellä asetettu noin viisi miljoonaa euroa. Seuraavana vaiheena on kilpailuttaa yksityiskohtaisten suunnitelmien laadinta ja syksyllä järjestää tarjouskilpailut saneeraustyön ja talotekniikan urakoista. Iso urakka sattuu osumaan hyvin arvoitukselliseen rakennusalan markkinatilanteeseen.

Kiinteistöpäällikkö Eino Korsi sanoo rakentamisen ja materiaalien hintojen nousun olevan tuntuva. Alan yrityksistä on tullut viestiä, että esimerkiksi rakennusterästen ja alumiinin saatavuus on vaikeutunut.

Hintoihin on ennakoitu jopa 30–40 prosentin nousua, kun Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja pakotteet ovat vaikuttaneet tuotantoon ja kansainväliseen kauppaan. Korsi toteaa, että rakennusalan yrityksissä onkin urakkahintojen laskijoilla vaativat ajat edessä.

Toiveena kuitenkin on, että seurakunnalle hyvin tarpeellista Meriristiä ryhdyttäisiin korjaamaan kuluvan vuoden lopulla tai 2023 alussa. Valmista pitäisi olla 2024–2025.

”Jos nyt sitten syksyllä saadaankaan tarjouksia ja mikä hinta lopulta on”, Eino Korsi lisää varauksina.

Ikääntyneitä rakennuksia Rauman seurakunnalla riittää korjauslistalle virastotalon ja Meriristin jälkeenkin. Kuorman keventämiseksi seurakunta pyrkii luopumaan osasta kiinteistöjään.

Virastotalon remontin valmistuttua seurakunta keskittää toimintoja ja luopuu nuorisotoiminnan käytössä olevasta Kalliokamarista ja kirkon lähinaapurina olevasta Luostarinkatu 3:n asuinkerrostalosta. Petäjäksen lomakoti ja kesäkoti siirtyivät Rauman kaupungille maanvuokrasopimuksen päätyttyä.

Ylläpidettäväksi jäävät remontoitavien rakennusten lisäksi muun muassa Pyhän Ristin kirkko, Nuortentalo, Unajan ja Kaaron seurakuntakodit sekä Haappusten kirkko. Karvatin saaressa seurakunnalla on leirikeskus, joka tukeutuu Meriristin palveluihin. Rakennuskantaa on seurakunnalla myös Lapissa kirkko, pappila, seurakuntakoti ja Narvin kesäkoti sekä Kodisjoella saarnahuonekunnan omistama kirkko ja Kodistupa.

Eino Korsi toteaa Haappusten kirkon olevan yksi isoimmista kohteista ja ratkaisua odottavista. Se on vuodelta 1962, eikä rakennuksessa ole tehty merkittäviä peruskorjauksia. Laajuudeltaan Haappusten kirkko on lähes yhtä kookas kuin Meriristi, jossa kerrosalaa on vajaat 1 900 neliömetriä.